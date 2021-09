"Quiero empezar dando las gracias a estos aficionados que son geniales. Sé que el tiempo no ha acompañado pero vaya carrera nos ha dado. Nos ha costado llegar a esta victoria numero 100 y ni siquiera sabia si iba a llegar. Lando ha hecho un grandísimo trabajo, tenia mucho ritmo, yo no quería dejar a Norris solo pero tengo que agradecer el trabajo de esta gente de las fábricas. Sin lluvia no estoy seguro de que habría pasado, hubiese sido difícil adelantar a Lando porque tenia ritmo, había hecho la vuelta rápida, a menos que hubiera cometido une error, que no estaba haciendo, luego ha llegado la lluvia y tengo que agradecer el trabajo al equipo", ha asegurado Hamilton tras lograr su victoria número 100.