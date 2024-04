La 'silly season' de la Fórmula 1 está siendo una auténtica locura. El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari ha provocado un auténtico terremoto. Carlos Sainz busca asiento, Fernando Alonso está en las quinielas y también ha sonado con fuerza el nombre de Max Verstappen.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha manifestado que el tres veces campeón de la competición es su primera opción. Pero hay quien cree que no habla en serio. Así lo ha dicho Jacques Villeneuve, expiloto de la Fórmula 1.

"No puedo imaginar que Toto Wolff quiera a Max. La única razón por la que está considerando la idea es sólo para molestar a Red Bull", dice el expiloto del Gran Circo.

Tiene claro que lo de Wolff es estrategia: "No me lo imagino a Max en Mercedes porque perdieron el campeonato contra Red Bull y Max. Estoy seguro de que no es porque realmente quiera a Verstappen".

Sobre el caos de Red Bull y el mal ambiente entre Christian Horner y Jos Verstappen, padre de Max, cree que todo se debe a "venganza": "Hay una venganza personal entre ellos y en Red Bull en este momento. Todo es un lío. ¿Sería el equipo tan bueno sin Horner? Es una pregunta difícil. ¿Ganaría el equipo sin Verstappen? Probablemente...".

Quién será el compañero de George Russell sigue siendo una incógnita. Aunque muchos nombres asoman... nada es oficial. Wolff apuntó que será en verano cuando tomen la decisión definitiva.