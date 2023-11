Jorge Martín luchaba por el título de MotoGP en Qatar y los neumáticos le fallaron. Aseguró que nada tenía que ver con su pilotaje y que era algo externo. Sigue pidiendo explicaciones... pero no llegan. Este viernes, en Valencia, ha vuelto a hablar de ello.

"Fue fácil olvidar lo que pasó el domingo por la tarde en Qatar, entendí que no era mi culpa y estaba ayudando más a las personas de mi entorno a estar contentos, que ellos a mi. Es lo que es y no quiero pensar más en ello, solo quiero centrarme en este fin de semana", dijo sobre su batalla contra Pecco Bagnaia.

"Quizá en el pasado 21 puntos eran mucho pero ahora no es tanto, aún tenemos posibilidades, así que venga lo que venta estará bien, si acabamos segundos estaré contento y si ganamos será fantástico", ha expresado el 'Motorsport'.

Las explicaciones no han llegado... y él sigue esperándolas: "Aún no me han dado explicaciones. Sin duda fue una carrera dura, con dificultades desde la primera vuelta y aún no he recibido ninguna respuesta. Seguramente estas cosas necesitan tiempo para analizarse".

"Quizá hablé demasiado pronto después de la carrera, soy una persona muy impulsiva, y no sabemos exactamente qué es lo que sucedió. Quizá dentro de un par de meses lo entendamos", ha sentenciado Martín, que todavía cuenta con una pequeña oportunidad.