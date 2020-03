Los deportistas tratan de seguir ejercitándose durante el entrenamiento. Algunos solos, otros en familia... Lo importante es mantenerse en forma. Carlos Sainz, piloto de McLaren, ha contado en una entrevista a 'Sky Sports' cómo está viviendo la cuarentena.

"Mi equipo ahora está compuesto por dos hermanas, mamá y papá y yo. Les he dado a los cuatro un plan de entrenamiento y nutrición: hemos adelantado la operación bikini antes del verano. Nunca tendremos más oportunidades como esta para comer sano. Así que lo aprovechamos ahora que no hay viajes, restaurantes, pizzas y hamburguesas", relata.

Y se define a sí mismo con "Sainz Zidane". "Prácticamente me he convertido en el entrenador de la familia Sainz", bromea, el madrileño. Sus entrenamientos consisten en "mucho simulador", además del gimnasio.

Un miembro del equipo McLaren dio positivo en COVID-19 y la escudería decidió retirarse del GP de Australia antes de que fuera cancelado. "No fue fácil para nadie en nuestro equipo, pero creo que lo hicimos de forma correcta. Después de la noticia de que uno de nuestros mecánicos diera positivo, nadie tuvo dudas sobre lo que había que hacer. Todos estaban de acuerdo de que la decisión correcta era retirarse", explica.

Por último, el piloto se mostró "preocupado" por la situación: "Obviamente estoy asustado por las imágenes y las noticias del mundo, eso sí. Me asusta la idea de ponerme en el lugar de todos los médicos y enfermeras que realmente están luchando en esta guerra, van allí todos los días. Nos quedamos en casa y estamos preocupados, pero no podemos tener miedo porque no podemos ver lo que realmente ven".

Junto a su padre se ha unido a la iniciativa de Pau Gasol y Rafa Nadal para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus. Otros como Iker Casillas o Fernando Alonso también ha anunciado su colaboración.