El positivo por coronavirus en el equipo McLaren de Fórmula 1 hicieron saltar todas las alarmas. Tras ello, la escudería decidió hacer el test a todas las personas que hubieran estado en contacto con el infectado. Entre ellos, Carlos Sainz.

Pues el piloto español ha comunicado durante la tarde de este martes que ha dado negativo en el test, pero que seguirá en cuarentena por precaución. "Negativo el COVID-19. Positivo en actitud", ha escrito.

Además ha querido mandar un mensaje a sus seguidores: "Después de lo que pasó en Australia, me he hecho los test y estoy muy feliz porque he dado negativo. En realidad eso no cambia mucho porque seguiré en cuarentena. #Quédateencasa".

Mensaje tranquilizador

Horas antes, el piloto español publicó un vídeo en sus redes sociales con un bonito mensaje. "Quería mandar un mensaje de apoyo a toda la gente de Sanidad, transportisitas, farmaceúticos y todo el mundo que ahora nos está ayudando a pasar esto lo más rápido posible".

La F1, en el aire

El coronavirus también ha provocado la suspensión de la Fórmula 1. El GP de Australia, el primero, fue aplazado tras el positivo del miembro del equipo McLaren. Además, algunos pilotos como Sebastian Vettel plantearon que los propios pilotos podrían "plantarse" y no correr si el campeonato no se detenía.