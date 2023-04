Marc Márquez ha dado una rueda de prensa este jueves para explicar su baja en el Gran Premio de España de este fin de semana. Y en ella ha dejado una frase muy dura sobre su recuperación y la advertencia que le hicieron hasta tres equipos médicos antes de volver a competir.

El de Honda pasó por quirófano el pasado 27 de marzo. Una intervención en la base del pulgar. "Intenté recuperarme en cuatro semanas, pero honestamente los doctores desde el principio hablaban de un plazo de 6 a 8 semanas...", ha detallado Márquez.

"Había una posibilidad de pilotar aquí pero había una alta probabilidad de destrozar la cirugía. Y después de que tres equipos médicos dijeran eso decidí no competir aquí. Esta noche volveré a casa para continuar con la rehabilitación porque mi compromiso con el equipo y con Honda y mi pasión es la misma de siempre", comenta.

E indica la durísima advertencia de los médicos: "Me han advertido los doctores que si me lesionaba de nuevo habría un gran daño no solo para tres meses más sino para mi carrera porque ahora se puede fijar bien... Si me lesiono de nuevo podría ser el final de mi carrera".

"Ha sido muy difícil perderse carreras como Argentina, que me gusta mucho, aún más duro ha sido perderse Austin que es un circuito que me gusta. Siempre he ido rápido y he ganado mucho, y aún lo es más España, que es el de casa para un piloto español y tan importante para los sponsors y aficionados", ha sentenciado el español.

La presión del manillar

"El riesgo mayor no era caer sino la presión del manillar dañaría de nuevo la cirugía hecha. Es una pequeña fractura, pero da estabilidad al dedo y el pulgar es uno de los dedos más importantes especialmente en la frenada", dice el seis veces campeón de MotoGP.

Ese "impacto" se repetiría durante demasiadas ocasiones en un fin de semana. Y la operación se pondría en riesgo: "Yo rompí ese hueso en esa misma situación, en un impacto que se repetiría en cada punto de frenada".

De nuevo lesionado tras el calvario que vivió con su brazo derecho, mantener la motivación no es nada fácil: "Para mí es mejor mantener la fuerza de voluntad. No tiras de motivación, sino de fuerza de voluntad, tiras de rutina, de sacrificio, de cada día hacer lo mismo".