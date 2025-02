Ducati evalúa a Marc Márquez: "Nos ha sorprendido a todos..."

"La adaptación de Marc no podía haber ido mejor": así de contundente se muestra Davide Tardozzi cuando le preguntan por cómo ha aterrizado el octocampeón del mundo en la escudería de Bolonia.

En declaraciones a 'Motorsport', el team manager de Ducati ha destacado la "humildad" del piloto de Cervera.

"No parece un ocho veces campeón del mundo, sino un chaval que llega por primera vez a MotoGP", ha explicado.

De hecho, destaca tres "sorpresas" que se ha llevado con el ex de Gresini: "Es muy profesional, sabe lo que pone en su contrato, sabe qué debe hacer y cuál es su trabajo".

"Nos ha sorprendido a todos cómo describe los problemas, y cómo se relaciona con los ingenieros y con Pecco", ha añadido.

Sobre su relación con Bagnaia, que está en boca de todos en el paddock de MotoGP, Tardozzi se muestra muy, muy tranquilo.

"Cuando te sientas en la misma mesa y hablas de cosas que no son de las carreras es porque respetas a quien tienes delante. Les he visto charlar de las vacaciones, de las reformas de la casa, de los perros que tienen, de lo difícil que es la vida en pareja con tantos viajes… Y eso me encanta", ha zanjado.