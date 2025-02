El jefe del equipo de Valentino Rossi avisa sobre Márquez y Bagnaia: "La relación ya no será..."

Desde la llegada de Marc Márquez a Ducati se ha debatido sobre cómo sería su relación con Pecco Bagnaia. De momento, ambos siempre han hablado bien el uno del otro.

Pablo Nieto, team manager del Pertamina Enduro VR46, considera que "existe esa relación de confianza, que es normal al principio de la temporada". Sin embargo, cree que esta amistad se va torcer durante la temporada si disputan el campeonato. "Si los dos luchan por el título mundial, creo que la relación ya no será tan serena, como históricamente ha ocurrido antes", ha afirmado el expiloto en una entrevista concedida a 'GPOne'.

En el equipo de Ducati tiene dos gallos en el mismo corral, como dijo el ilerdense en 'El Hormiguero'. Nieto tiene claro que si se disputan el mundial, "la relación ya no será tan serena".

"No me gustaría estar en la piel de Davide Tardozzi, pero me gustaría estar en esa situación, porque puedes competir con los dos pilotos", explica el jefe del equipo de Valentino Rossi.

"Me gustaría tener el mismo problema entre Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio. Es cuestión de ver cómo manejar este asunto de la mejor manera posible", dice.

Considera a Marc "un piloto realmente fuerte": "Este año será uno de esos corredores a tener como referencia, porque será uno de los que luchará por el título".

"Hay que tener la mentalidad de ser el mejor piloto de MotoGP... luego, como con todo el mundo, puede haber momentos buenos y malos. En mi opinión, puede luchar el título este año", destacó sobre Pecco.