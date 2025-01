Ducati destaca el hambre de Marc Márquez: "No sólo quiere ganar el noveno título..."

"Marc Márquez quiere convertirse en algo aún mejor de lo que ya es...". Esa es la frase que ha soltado Davide Tardozzi, jefe de Ducati, ante la llegada de su nuevo piloto estrella. Ya fue presentada la nueva moto en el norte de Italia junto a Pecco Bagnaia. Un auténtico 'Dream Team' en el mundial de MotoGP.

"Estoy verdaderamente orgulloso de que Marc haya decidido venir a Ducati. Que después de su gran problema con la lesión en el brazo, su elección fuera venir con nosotros, que Ducati fuera el equipo elegido para intentar volver a ganar el Mundial. Es un orgullo y quiere decir que hemos trabajado muy bien", dice en palabras que recoge 'Motorsport'.

"También es un orgullo la elección que hicimos en 2018, cuando apostamos por un joven que aún no había ganado ninguna carrera y haber conseguido llevarlo a hacer lo que ha hecho Pecco Bagnaia. En este momento, para mi es una grandísima satisfacción poder trabajar con estos dos grandes campeones, porque no tenemos dos pilotos, tenemos dos campeones", explica.

Sobre si habrá órdenes de equipo en caso de que uno de los dos se esté jugando el mundial, no se esconde y dice que "tomarán decisiones": "Si debemos tomar decisiones, las tomaremos, es mi trabajo. Pero el respeto que veo que está creciendo entre Pecco y Marc me permitirá tomar esas decisiones sin problema. Ellos saben que yo haré el máximo para llevarlos a su mejor nivel y deben saber que si tomo una decisión, aunque no les guste, será por el bien de todos, para el bien común".

"Marc quiere convertirse en algo aún mejor de lo que ya es, el quiere ganar el noveno título, el décimo, los campeones son así, nunca estas satisfechos, quieren ganar más y hacerlo de la mejor manera", sentencia Tardozzi sobre Marc.