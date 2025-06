Dovizioso señala el porqué de la mejora de Álex Márquez: "No tener a Marc en el 'box'..."

El Mundial de MotoGP 2025 ha dejado muchas sorpresas esta primera mitad de temporada. La aparición de Álex Márquez como candidato al título, la resignación de Bagnaia, la caída de KTM o la resurrección de Yamaha.

Sin embargo, todas estas novedades han quedado eclipsadas por el dominio de Marc Márquez con Ducati. El de Cervera es el gran favorito para alzarse con el título Mundial aunque le haya salido un combatiente que nadie esperaba.

Álex Márquez ha demostrado en muchas carreras tener un ritmo con el que es capaz de competir con su hermano mayor. Andrea Dovizioso, leyenda de MotoGP, considera que la marcha de Marc de Gresini ha permitido a Álex desplegar todo su nivel sobre el asfalto.

Aún así, a 'Dovi' no le ha sorprendido el rendimiento del de Ducati: "Su carisma (el de Marc) y fuerza estaban en duda, así que no me sorprende este enfoque agresivo que está teniendo. En cambio, no me extraña que Álex esté siendo tan competitivo. Siempre lo he considerado un piloto fuertísimo, solo le faltaba algo".

"Ahora tiene una moto a la altura y dos años de experiencia, y eso marca la diferencia. El hecho de no tener a Marc en el mismo box le ayuda. Los pilotos que dicen que no les afecta eso, se lo dicen a sí mismos porque deben creérselo… pero todos somos humanos", ha reconocido Dovizioso en unas declaraciones para el canal 'ZamTube'.

El piloto italiano también opina sobre otros aspectos de esta temporada que para él son algo raros: "Nos esperábamos algo así, pero está siendo un poco extraño. Yamaha está volviendo a ser competitiva, lo cual es positivo. En cuanto a Pecco, me esperaba que tuviera menos dificultades, pero solo él puede saber por qué. Tal vez los cambios de la moto este año no le están favoreciendo".