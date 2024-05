Honda no levanta cabeza. Marc Márquez abandonó el equipo porque no veía futuro. Y siguen en el fondo de la parrilla. Joan Mir está completamente desesperado, preguntándose incluso el motivo por el que fichó por la escudería japonesa.

En una entrevista a 'Mundo Deportivo' le preguntan si se ha preguntado "qué está haciendo en Honda". Y así responde: "Sí, es una pregunta que me hago muy frecuentemente desde que llegué...".

"A mí me gustaría sacar adelante esta situación, pero no sé tampoco hasta cuándo podré aguantarlo. A final de año se me acaba el contrato. Honda tiene muy poquitas carreras para poder demostrar si realmente llevan el camino adecuado para convencerme si me quiero quedar", dice el que fuera campeón de MotoGP en 2020 con Suzuki.

La motavión es díficil: "Ya es complicado estar motivado en esta situación como para pensar que el año que viene no seguiré. No quiero ni pensarlo, voy al día".

En la fábrica están trabajando, pero no es suficiente: "Veo que los japoneses trabajan. El test que hicimos en Montmeló antes de Jerez no fue bien en cuanto a piezas, pero sí en cuanto a encarrilarlos y creo que lo han entendido. Por lo menos se han dado cuenta y esta gente sabe hacer motos, es cuestión de tiempo que lo hagan, yo estoy en este barco".

Con respecto a su futuro, no ha tomado una decisión: "No lo sé. Siempre intento ser muy claro y natural y te digo una cosa, no lo tengo claro porque no sé tampoco qué hacer. No sé si con esta gente encontraremos un camino de desarrollo en dos años, un piloto que ha ganado seis títulos con esta moto no lo ha aguantado ni por todo el dinero del mundo y se ha ido a una Ducati satélite para salir de aquí. Si yo puedo sacar esta situación adelante, será un reto 'guapísimo', espectacular".