La caída de Marc Márquez en el Gran Premio de Indonesia está teniendo consecuencias más graves de las previstas. El piloto sufre un nuevo episodio de diplopía (visión doble) y no podrá disputar el Gran Premio de Argentina.

Álex Márquez ha desvelado la difícil situación que está viviendo su hermano en estos momentos tras su recaída: "El primer día es normal que él estuviera tan de bajón, nunca le había visto tan hundido, pero, por suerte, la mejoría está llegando. Se está sintiendo muy bien".

"Esta mañana, cuando vi el nuevo horario, hasta bromeé con él, le dije: 'Así tienes un día más para estar en forma y venir'. Sólo lo hice por hacerle una broma e intentar que estuviera más contento. Él me dijo: 'Todavía no'. Él ha notado alguna mejoría y eso es muy bueno para su curación. Espero verle de vuelta muy pronto. Es mi hermano y quiero verlo en pista", añadió.

Parece que Márquez está más cerca de subirse de nuevo a una moto, algo que ansían desde su equipo: "Para los pilotos de Honda también es bueno tenerle a él siempre en pista y que ponga la moto al límite. Por suerte, los últimos días ha tenido una evolución muy favorable, como dice el médico. Eso también le hace ser más positivo. A ver si tiene suerte y puede recuperarse bien".

"Me toca más de cerca porque es mi hermano y vivo esos momentos malos de él, pero es Marc y siempre lo hemos visto salir de situaciones límite. Seguramente esta sea la más límite porque son muchas piedras en el camino, pero estoy seguro que es algo que no le hará cambiar su estilo", confesó en unas declaraciones a 'DAZN'.

Álex no podrá estar acompañado por su hermano en Argentina, pero tampoco por su compañero Takaaki Nakagami, que ha dado positivo por coronavirus: "Será peculiar. Las cosas negativas de un fin de semana de dos días se pueden volver una oportunidad. Si tienes un 'feeling' mágico desde el primer día es una ocasión para hacer un buen resultado".

Además, el pequeño de los Márquez no se ha mordido la lengua y ha dado un 'palito' a Michelin por llevar la carcasa trasera, algo que pudo afectar en Mandalika: "Es algo que no puede volver a pasar. Tuvimos tres días de test y vimos que los neumáticos aguantaban. Otros tuvieron 'blistering' en la goma trasera, pero nosotros lo tuvimos en la delantera y no lo cambiaron".

"Hay que trabajar juntos y ser más transparentes. Para el futuro, no hay que cambiar los neumáticos. Si no aguantan, se puede reducir la carrera o hacer un 'flag to flag', que es atractivo para los aficionados, pero cambiarlos no es justo. Hay que ver los problemas para mejorar, si no es imposible", concluyó el de Cervera.