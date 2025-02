La contundente apuesta de un piloto de KTM sobre Acosta: "Tiene las herramientas para hablar de tú a tú a Márquez y Bagnaia"

¿Será este el momento de Pedro Acosta? Después de rozar la victoria el curso pasado, yéndose al suelo en varias ocasiones, el murciano vuelve a la carga con la KTM. Y Pol Espargaró, piloto probador de la marca austriaca, dice que puede estar a la par de Marc Márquez y Pecco Bagnaia, los dos miembros de Ducati.

Así lo dice en 'Motorsport': "Yo creo que, ahora mismo, Pedro está en un momento dulce, en el que tiene la velocidad. Creo que tiene las herramientas, o al menos empieza a tenerlas, para hablarle de tú a tú a Marc Márquez, a Pecco Bagnaia, y a otros pilotos de Ducati".

"Veremos el comportamiento real de todas las fábricas en las primeras carreras, pero sobre todo cuando entremos en Europa, en Jerez, que es cuando realmente empezamos a ver el carácter real de cada fabricante. Pero sin duda Pedro es un piloto que debería estar luchando en las posiciones delanteras, por talento, por carácter y yo creo que también por montura", dice Espargaró.

Cree que es uno de los jóvenes llamados a todo en la categoría reina: "Tiene el talento, el desparpajo, el carácter, la ambición de un campeón... Pedro ha demostrado el año pasado que, aún no teniendo muchas veces las herramientas él es el que da el paso adelante. Quizás la única cosa que no tenía y que le faltaba era la paciencia, esa madurez que te da el tiempo, que solo el tiempo es capaz de darte, tenía que pasar por unos procesos de aprendizaje por los que hasta este año no podía haber pasado".

La situación de KTM

A pesar de los conocidos problemas económicos en KTM, el proyecto de MotoGP sigue adelante. Y Espargaró destaca que grandes pilotos han apostado por ir allí: "El fichaje de Maverick Viñales, de pasar de Aprilia oficial a escoger KTM, después de estar trabajando tan duro para obtener resultados con Aprilia, y que decidiera fichar por nosotros. O Enea Bastianini, de estar en Ducati oficial, que probablemente podría haber escogido cualquier Ducati de la parrilla, a escogernos a nosotros".

"Es un orgullo que otros corredores, en fábricas tan grandes y haciendo tan buenos resultados, eligieran este camino para su futuro. Es espectacular, y yo creo que tenemos ahora la presión de darles lo que se merecen, esos instrumentos para que puedan desarrollar su talento al máximo y obtener resultados que no han logrado en otras fábricas", señala Pol.