Mientras que Pedro Acosta ya ha subido al podio después de dos carreras en MotoGP, su compañero en GasGas, Augusto Fernández, está sufriendo muchísimo e incluso teme perder su asiento para el año que viene. Es decimosexto en la clasificación con apenas cinco puntos.

Reconoce Fernández que está atravesando un "momento difícil" al verse superado por un rookie: "Es mi segundo año y me cuesta admitirlo, pero es como empezar de cero".

"Nos falta medio segundo para estar en el top 10 y vamos a empezar por ahí, trabajar para acercarnos a los puntos y construir a partir de ahí", señala el compañero de Acosta, que no entiende cómo puede haber tanta diferencia con el joven murciano.

"Por supuesto, aquí no hay que engañarse. Si no tienes velocidad y no corres no llegarán ayudas y el año que viene no habrá contrato. Está claro que es un año decisivo y hay que darse prisa en estar ahí. Yo soy el primero que no quiere estar tan atrás", dice.

Espera mejorar en las próximas citas. MotoGP vuelve el próximo 12 de abril con el Gran Premio de las Américas: "Lo vamos a sacar adelante, por lo menos ahora todo el equipo está en armonía. Sabemos que estamos mal, pero buscamos soluciones a ver si damos con la tecla".