Tras conquistar su tercer Rally Dakar, convirtiéndose en el piloto más veterano en lograrlo, Carlos Sainz regresó a España antes de que estallase la crisis del coronavirus. El corredor fue entrevistado en 'El Larguero' y habló sobre el COVID-19 en el Dakar y la situación actual de la Fórmula 1.

"Parece ser que en el Dakar hubo algunos mecánicos o alguien que lo que parecía una enfermedad que no sabían muy bien que era. Tengo un amigo que lo tuvieron que ingresar con neumonía y se tuvo que quedar una semana más ingresado. No cabe la menor duda de que era coronavirus. En el Dakar nos libramos de milagro", explicó Sainz.

Por otro lado, se le preguntó cuándo cree que se iniciará el Mundial de F1: "Quiero pensar que sí va a haber Fórmula 1 respetando lo que está ocurriendo, que el mundo seguirá, no vamos a estar encerrados eternamente, y que los médicos e investigadores vayan encontrando soluciones al tema. Ojalá dentro de tres semanas o un mes podamos hacer vida normal todos".

Además, cree que los ERTE ya son casi una realidad en la categoría reina: "Creo que los ERTE en la Fórmula 1 van a ser inminentes. En los equipos de Fórmula 1 hay mucha gente trabajando. Si no hay carreras, no hay ingresos y en un presupuesto de 200-250 millones de euros las pérdidas pueden ser impresionantes. Movimiento va a haber seguro porque no se pueden quedar de brazos cruzados".