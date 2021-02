En la Daytona 500 de la NASCAR, una de las pruebas más espectaculares del automovilismo, se vivió un momento de mucha tensión con un accidente múltiple en el que se vieron involucrados hasta 16 vehículos.

Ocurrió en la vuelta número 15, tras un choque entre Christopher Bell y Aric Almirola. El segundo embistió a Haas y entonces comenzó el absoluto caos. Con los mencionados 16 coches detenidos en medio de la pista.

Todos los pilotos que se vieron implicados en el accidente pudieron salir por su propio pie de sus coches, no sufriendo ningún daño.

La prueba tuvo que ser detenida por ese accidente, y no fue la única vez. Porque cuando se llegaba al final, de nuevo los comisarios decidieron parar la carrera tras la caída de un rayo. Un hecho insólito que no fue a más y que no tuvo consecuencias.

Michael McDowell se llevó la victoria final, en el que es el primer triunfo de toda su carrera.