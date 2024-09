Más de 1.000 días después Marc Márquez volvió a ganar en MotoGP. Nunca se rindió a pesar de las constantes lesiones y problemas físicos. Y ahora en Aragón ha recibido la recompensa. El mundo del motociclismo alucina con lo que ha hecho el de Cervera.

Pedro Acosta, que acaba de aterrizar en la competición, lanzó un brutal elogio para el de Gresini: "Aquí nadie se ha olvidado de quién era Marc Márquez. Lo único que tengo que decir es que le ha echado muchos huevos a la recuperación que hizo".

"Él es uno de los pocos que, habiéndose lesionado, no tenía necesidad de volver aquí. Podía haber dicho 'chavales, yo me voy a casa y ya nos vemos'. Pero no, le ha echado un par de huevos a la situación y ahí está", se extiende el piloto de GasGas.

Asegura que esa ambición es lo que le define como persona: "Eso es lo que al final del día te define como persona, y él ha demostrado tenerlos muy grandes".

"Yo se lo decía a principios de año. En el momento que ganes una carrera, ganas el Mundial... lo que pasa es que esa carrera ha llegado muy tarde. Hay que decir las cosas como son", sentencia el murciano.