Otra vez. Como en Le Mans. Marc Márquez volvió a remontar. De la decimocuarta posición a la segunda. Un nuevo podio y ya es segundo en el mundial de pilotos de MotoGP sólo por detrás de Jorge Martín, que sufrió mucho en la sprint de Montmeló.

La salida fue espectacular. En la primera curva ya estaba en sexta posición. Y a partir de ahí a aprovechar las caídas. Porque hubo muchas. Sobre todo de los que lideraban: la KTM de Brad Binder y también Raúl Fernández con la satélite de Aprilia.

Pecco Bagnaia se fue al suelo cuando lideraba. Y en ese momento Márquez pasó a Pedro Acosta para ascender a esa segunda posición.

"Hoy no lo esperaba pero aquí estamos. Tenía el ritmo y puse bastante pasión. Poco a poco pude ir más rápido y no lo sé... Muchos pilotos se han caído y la situación ha sido crítica", ha dicho el piloto de Cervera en el podio. Y todo eso con una pieza de su Gresini que saltó por los aires. No la necesitó para estar arriba.