Fernando Alonso siempre ha reconocido que Flavio Briatore jugó un papel clave en sus inicios en la Fórmula 1. Él le ofreció la oportunidad y junto a él fue campeón. Este martes ambos han recordado los inicios del asturiano en el 'Gran Circo'.

"Fernando", dice Briatore, "una de las mejores cosas que has hecho es poner a la Fórmula 1 en España porque recuerdo bien lo que me costó que alguien quisiera televisar este deporte en aquella época. Yo les decía que tenían un campeón entre los suyos que se llama Fernando Alonso, pero no me creían", explica el italiano.

El bicampeón de la F1 empezó en Minardi y después pasó a Renault, donde logró los dos títulos mundiales: "Yo recuerdo que en el año 2000, cuando yo estaba en la Fórmula 3000, tú me dijiste que me podías ayudar a entrar en la Fórmula 1 con Minardi y después con Renault. Yo dije 'vale, voy a pensar la oferta y te diré algo'. Entonces me dijiste 'o aceptas o no vas a la F1'. Ahí me di cuenta de quién era el gran jefe. Gracias por lo que hiciste".

"Recuerdo que aquel coche campeón lucía los colores de la bandera de Asturias", rememora Briatore. "Han sido quince años de nuestra vida juntos, hemos corrido juntos en diferentes sitios. Has sido mi jefe de equipo y padre deportivo protector", afirmaba Alonso.

Ambos han compartido una entretenida charla sobre cómo va a afectar el coronavirus a la Fórmula 1. "Los equipos dependen de lo que aporta la organización, pero había que pararlo sobre todo por la gente. Por ejemplo Bahrain es un gran premio para la televisión más que para la gente, pero cuando viene a Europa es diferente y hay mucha afición, en Silverstone, Monza etc…".

Sin embargo, apuestan por una fecha para empezar a volver a la normalidad: mayo. "Empezará a calmarse la situación y después poco a poco tenemos que ir saliendo y abriendo la economía porque tampoco podemos aguantar mucho tiempo más con todo bloqueado", se aventuraba a decir Briatore.