"No perderé el tiempo con ese personaje. Ya se arrepentirá de lo que ha dicho cuando madure": esta fue la respuesta de Marc Márquez después de que Marco Bezzecchi le calificara como "el más sucio de MotoGP" tras el encontronazo que sufrieron el pasado fin de semana en Valencia y que terminó con el italiano tocando a la puerta del camión de Honda para recriminarle al ilerdense una acción que le impidió terminar la carrera.

Apenas unas horas después, en los test en Cheste, el del VR46 ha vuelto a referirse al tema después de que salieran a la luz supuestos insultos de uno a otro.

"Por supuesto que le dije lo que pensaba, todos conocéis mi forma de ser. Le dije lo que pensaba y lo que creía que era correcto decir en ese momento. Él hizo lo mismo conmigo. Pero leí cosas muy feas que no le diría ni a mi peor enemigo", ha explicado.

Eso sí, lejos de calmar las aguas, 'Bez' ha elevado la temperatura poniéndose la 'medalla' de ser capaz de decirle a la cara lo que pensaba a Marc.

"Yo no soy una persona así, pero sí que soy alguien que tuvo las pelotas de ir y decirle lo que pensaba. Es lo que hice porque es lo que hago con todo el mundo, digo lo que pienso, me importan un pimiento los comentarios, pero leer esas cosas desagradables para mí fue un mal trago, que no necesitaba, porque no es la verdad", ha señalado.

"Sinceramente hago esto, para mí la falsa bondad es una mierda. En mi opinión no está bien, hay que decir las cosas como son. Todos somos rivales, es obvio que siempre habrá rivalidad, no todo el mundo puede ser amable contigo, no puedes llevarte bien con todo el mundo, pero que te vean fingiendo que te llevas bien es aún peor", ha zanjado, dejando claro que su relación con Márquez no es buena.