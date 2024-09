Pecco Bagnaia está encantado en Ducati. Ha sido bicampeón de MotoGP y no piensa en salir... de momento. Porque ha dejado una frase clave en su discurso. Esa en la que dice que "nunca sabes lo que te depara el futuro". Es decir, ha dejado la puerta abierta a tomar un nuevo rumbo en otra escudería.

"A mí me encanta Ducati. Y creo que Ducati también me ama. Pero nunca digas nunca jamás. Estábamos considerando lo mismo con Marc Márquez, cuando firmó con Honda por cuatro años, y luego todos sabemos lo que ha pasado. Nunca sabes lo que te depara el futuro", dice el italiano.

El año que viene compartirá box con Marc Márquez. Por primera vez tendrá un enorme rival en el box de al lado. Un rival hambriento de victorias y de más títulos en MotoGP.

"Me encanta Ducati. Pero dependerá de si cambian las cosas. Por el momento, mi mentalidad y mi ambición están volcadas en continuar de la misma manera. Amo a mi equipo, me encantan las personas que trabajan en Ducati. No solamente en el departamento de carreras, sino también en la fábrica. Si puedo, me encantaría compartir con ellos toda mi carrera", insiste Pecco, que sufrió una caída en Misano y se ha alejado en el campeonato de Jorge Martín.

La moto del año que viene

Ducati ya está probando la GP25 y Pecco cree que corrige algunos problemas de la moto de esta temporada: "Fueron pruebas positivas porque han funcionado. Aún no están preparadas, y no es posible utilizarlas ya, para este fin de semana".

"No creo que vayan a estar listas para lo que resta de año. Así que vamos a continuar compitiendo con la misma moto que antes, básicamente. No hemos tenido ninguna pieza nueva en la moto y vamos a seguir igual. Ya sé que para 2025 tenemos algo muy bueno, como base", dice.