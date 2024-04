Hace ya prácticamente un mes, en la segunda carrera del Mundial de MotoGP en Portimao, Pecco Bagnaia y Marc Márquez chocaron y ambos terminaron en el suelo y con un cero en su casillero.

Ambos descargaron responsabilidades sobre el otro, y desde Ducati se encontraron en una compleja encrucijada con dos de sus pilotos.

Varias semanas después, Mauro Grassilli, el director deportivo de la marca italiana, ha explicado cómo trató de buscar la paz entre ambos.

De hecho, no fue muy difícil: "Muy fácil, les envié un mensaje a los dos. No me acuerdo, el lunes o el martes. Simplemente 'hola chicos, ¿todo bajo control?'".

"Pecco y Marc me contestaron, 'sí, todo bajo control, con ganas de COTA'. Así que positivo, muy positivo", ha añadido Grassilli en declaraciones publicadas por 'Motorsan'.

Cabe recordar que Marc Márquez es uno de los grandes candidatos que maneja Ducati para acompañar a Pecco Bagnaia en 2025. Está claro que desde Bolonia no quieren que estén enfrentados.