Seis títulos mundiales, 82 victorias y 77 'pole postion' son los números de Lewis Hamilton en Mercedes, y todo eso lo ha logrado en diez años, los que lleva en la escudería alemana.

"Mucha gente me dijo que era un error. Pero por dentro sabía que si no hubiera tomado esa decisión, me habría arrepentido. No me lo pensé dos veces", recuerda Hamilton.

Después admite haber tenido un momento de dudas y de haber pensado "¿he tomado la decisión correcta? He decidido hacerlo, y vamos a darlo todo" porque luego le vino a la mente "sería bonito conseguir una victoria en ese primer año", y después "lo hicimos".

Era Australia 2013 y Hamilton salía tercero por detrás de Sebastian Vettel y de Mark Webber, entonces pilotos de Red Bull. El británico sonreía debajo del casco y esperaba impaciente su debut tras dejar atrás McLaren.

"Quería algo nuevo. Me estimulaba la idea de trabajar con gente nueva y unirme a un equipo de Fórmula 1 que todavía no estaba en lo más alto, llevarme todo lo que había aprendido e intentar aplicarlo allí", añadía Lewis.

10 years since Lewis' first start for the Team in Melbourne, we're heading back to Australia. 💛

142 podiums, 82 wins, 77 poles and six titles later...

And we're not done yet. 🙏 pic.twitter.com/2nC5G8Yazh