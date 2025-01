El angustioso momento del piloto Robbie Wallace en el Dakar: sufre un accidente y cuando se levanta no recuerda nada

El piloto Robbie Wallace ha vivido un momento realmente angustioso en el Dakar. Sufrió una caída y cuando se levantó no recordaba nada. Su caída parecía normal, pero al volver a la carrera algo no va bien. Se detuvo y pidió ayuda: "No recuerdo, he sido noqueado".

"El botón rojo es para el rescate", le dice una asistente de la carrera. Pide que llamen a las asistencias sanitarias. "¿Recuerdas caerte?", le pregunta. Pero no, había perdido la memoria. "Estás corriendo la carrera más dura del mundo. Tranquilo, la ayuda está en camino", le insiste la asistente.

Desorientado y hundido. Wallace sólo quiere continuar. Por fin las asistencias le evacuaron y terminó así un momento realmente angustioso.