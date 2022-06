Álex Márquez no pudo formar parte de la clasificación para el GP de Cataluña de MotoGP. El catalán, hermano de Marc, sufrió una durísima caída en el FP4 de la prueba catalana y, a pesar de que salió caminando, prácticamente no podía ni ponerse erguido.

El corredor del LCR tuvo que visitar el centro médico tras su caída, y ahora necesitara la bendición de los médicos para estar en la carrera de Cataluña, para la que saldrá desde la última plaza.

Sin embargo está más que tocado, tal y como él mismo reconoció: "Tengo golpes por todos lados y un diente roto... pero salí caminando, que es lo importante".

"No hay nada roto. Estaba dando el cien por cien, como siempre, así que a seguir y a hacer la carrera, aunque salgamos muy atrás", cuenta.

Márquez quiere echar un cable a su equipo: "Quiero ayudar a Honda, dar toda la información que se pueda".

Pero lo cierto es que, ahora mismo, está tocado: "Me duelen los codos y el radio. Tengo ahí un golpe fuerte. Pero lo que más me preocupa es la cabeza. Me duele, es algo normal".

"Creo que no tendré problemas para la carrera", sentencia Álex Márquez sobre su caída en el GP de Cataluña.