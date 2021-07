"Creo que por un tiempo mucha gente se olvidó de quién es Marc Márquez...". Ese es el alegato que ha hecho Albert Puig en defensa de Márquez, que ha regresado esta temporada tras una lesión muy delicada en su brazo derecho.

"Yo no soy una persona que lea las noticias ni los periódicos, no me interesan, pero lo que he escuchado de nuestro jefe de prensa es que ha habido algunos comentarios extraños en el pasado sobre su regreso y sus posibilidades. Creo que hay gente que no entiende el nivel que tiene como piloto", ha afirmado el jefe de Repsol Honda

Reconoce que el regreso del ocho veces campeón del mundo "ha sido más difícil de lo esperado", pero cree que hay darle más mérito a lo que está haciendo: "No es que esté pilotando con un solo brazo, pero digamos que sólo lo hace con un brazo y medio. Está claro que todavía no está al 100%. Creo que sólo hay una persona que puede hacer algo así, y es él. Y no hablo como 'team manager' de Honda, hablo como piloto que fui, creo que su potencial está muy lejos de los demás".

Por otro lado, Puig ha reconocido que la temporada de Honda está siendo muy complicada. "Creo que estamos entendiendo cuáles son nuestros problemas reales en la moto, y creo que los pilotos lentamente están volviendo a su auténtico nivel y potencial, sobre todo Marc".

"Hasta ahora no podemos decir que estemos muy bien, pero estamos intentando entenderlo todo, y creo que esto es probablemente lo más positivo e importante", ha finalizado.