Apenas se han consumido tres etapas del Rally Dakar, pero Nasser Al-Attiyah ya ha dejado una de las imágenes de la presente edición.

El saudí ha terminado en cuarto lugar con un Prodrive Hunter que ha cruzado la línea de meta con solo tres ruedas.

Tal y como explicaba Al-Attiyah al término de la etapa, su compañero, Mathieu Baumel, y él sufrieron anteriormente dos pinchazos, por lo que ya no les quedaban ruedas de repuesto.

Es por ello que tuvieron que recorrer los 30 kilómetros finales de la jornada a tres ruedas antes de una sesión de reparación de dos horas.

"Al inicio íbamos bien pero hemos tenido dos pinchazos y hemos decidido no apretar a partir de ahí, en los últimos 100 kilómetros. En los 30 finales tuvimos el tercer pinchazo, pero decidimos no parar porque no teníamos más ruedas de repuesto. Hay algunos daños en la trasera izquierda, pero estamos en la asistencia y ahora los mecánicos no creo que tengan problemas para repararlo", ha explicado el piloto.

Al igual que Al-Attiyah, Sebastian Loeb, su compañero de marca, también ha sufrido problemas del eje trasero del Prodrive Hunter.

El francés también ha pinchado las dos ruedas de repuesto y, al igual que el saudí, también han roto uno de los brazos de dirección.

