Se repite la historia y repiten protagonistas. Jorge Martín y 'Pecco' Bagnaia se volverá a jugar el título de MotoGP. Será en Barcelona, en el circuito de Montmeló y la presión será máxima para ambos.

Jorge ha analizado como llega a un gran premio que lo decidirá todo: "Me siento igual de fuerte que en la última carrera allí, entonces ganó Pecco yo hice segundo, fallé con al gestión de la carrera pero fui competitivo, creo que Pecco está a un nivel increíble, estoy intentando estar cerca.

"Lo bueno es que vamos a llegar con 24 puntos de ventaja, pero pase lo que pase es un orgullo estar aquí luchando hasta el final", consfesó Martín en una declaraciones para 'Motorsport'.

El madrileño podría haber salido campeón en Malasia pero una gran carrera de Bagnaia le impidió certificar el título matemáticamente: "Ha sido un pelea agresiva paro siempre con respeto, sin ningún toque, lo he intentado, no me he achantado, pero esta claro que el día de ser valiente era para él, cuando venia Marc Márquez detrás tenia que seguir empujando, pero cuando ha caído he podido gestionar".

"Al final me he sentido fuerte, pero cuando guardas tanta goma al principio luego recuperar un segundo y medio es muy difícil", concluyó un Jorge Martín que llega a la última gran prueba del año con 24 puntos de ventaja sobre 'Pecco'.