Los Juegos Olímpicos de Tokio tampoco tendrán lugar en 2021. Es la última información que maneja 'The Times'. Según el medio británico, el ejecutivo japonés se ha reunido en privado para tomar esa difícil situación debido al coronavirus. Incluso van mas allá y han establecido como probable fecha el año 2032 para la celebración de las olimpiadas en el país asiático.

En los últimos días Japón ha extremado las medidas de seguridad en su territorio debido al repunte de casos positivos en muchas ciudades importantes del país. Como medida de prevención, el gobierno ha decidido cerrar la frontera a extranjeros no residentes y ha declarado el estado de emergencia en Tokio.

A esto se le añade la opinión de gran parte de la población nipona de no querer celebrar los juegos olímpicos en verano de este año. Según encuestas recientes, el 80% de los japoneses no ven con buenos ojos llevar a cabo las olimpiadas en 2021 por el peligro de que el virus se extienda con la llegada masiva de deportistas de todo el mundo.

Japón y el COI insisten en que los Juegos se celebrarán... de momento

A pesar de las informaciones de The Times, el presidente del COI, Thomas Bach, ha desmentido ese informe declarando que los JJOO siguen en pie, en un principio. "En este momento, no tenemos ninguna razón para creer que los Juegos Olímpicos de Tokio no se abrirán el 23 de julio en el estadio olímpico de Tokio", afirma Bach al medio Kyodo News.

Yoshihide Suga, primer ministro de Japón, también ha querido salir al paso afirmando, muy convencido, que los Juegos de Tokio se celebrarán el próximo periodo estival. "Estoy decidido a organizar unos Juegos seguros mientras colaboramos estrechamente con el gobierno metropolitano de Tokio, el comité organizador y el COI", ha declarado el presidente durante una sesión parlamentaria.