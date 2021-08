En sus sextos Juegos Olímpicos, Teresa Portela se colgó por fin la ansiada medalla. Fue plata en el K-1 200. De Sidney 2000 a Tokio 2021. A sus 39 años.

La gallega sorprendió en la final por la calle 9. "Llevaba muchos años luchando por esta medalla", fueron las primeras palabras de una Portela emocionada.

"Lo último que pensé cuando estaba en la salida fue lo que me dijo mi hija antes de salir hacia aquí 'mami, espero que ganes'. Y he ganado. Siento que he luchado y persistido", dijo.

La palista neozelandesa Lisa Carrington se llevó el oro (el tercero seguido para ella) y el bronce fue para la danesa Emma Aastrand.

Es la octava para medalla para una delegación española que sigue sumando paso a paso y en el que en esta jornada de martes podría confirmar algún que otro metal más.