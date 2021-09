Ana Peleteiro, medallista olímpica en Tokio 2020, ha estallado tras acudir a la conferencia del Foro Internacional del Deporte que se celebró en León. La gallega, ante las condiciones que había en la misma, terminó por abandonar y por grabar un vídeo que publicó en Instagram para explicar lo sucedido en el evento.

"Quiero explicarlo. Explicar a las personas que pagasteis por verme y por escucharme y no pudisteis porque ciertas personas lo impidieron. Llevo semanas muy duras, de cansancio y problemas personales que no voy a contar. Tenía un compromiso, iba contratada. No suelo parar mis entrenamientos, pero creía que estaría bien hablar de valores olímpicos y acepté", cuenta.

Luego, empezaron los problemas: "Igual soy buena de más. Se nos pide si podemos ir a la rueda de prensa, lo que me suponía despertarme a las 06:30 para llegar allí. Me pidieron una serie de cosas que no estaban en contrato".

"Quedamos a las 17:00. En todo el día no paré. Me pusieron en la oreja un teléfono para atender una radio. Obligada. Luego que firma de autógrafos, que no sabía. Voy sin rechistar", dice.

Peleteiro prosigue: "Vi un trato diferente en función de las personas. No estaba allí de vacaciones. Tenía que volver a Guadalajara de nuevo, llegar a las dos y media de la madrugada".

"No podía rendir en el entrenamiento. Mi representante se queja a la organización, y ellos dicen que no saben nada. Que lo sentían, pero que no había solución", explica.

Y luego argumenta: "Les transmití que me quería ir a mi casa. Me amargaron el día. Dije que tenía que hablar media hora, pero que para eso no les interesaba y que me podía ir. Así que me marché. No se me respetó".

"He hecho actos con diarrea, con dolor de ovarios, de cabeza, con faringitis... Siempre he dado el pego. Es la primera vez que me pasa algo así en mi vida", dice.

Peleteiro sentencia: "Veo mensajes de personas que me dicen que les decepcioné y que soy una mierda de persona. Piensan eso porque no saben la verdad. Solo tengo ganas de llorar".