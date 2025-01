El intolerable acoso a las parejas de jugadores del Mallorca en Yeda: "Nos agarraron del pecho; gritaban propuestas sexuales"

La final de la Supercopa de España que este jueves se disputaba en Yeda se salda con un vergonzoso episodio de acoso contra la afición del Mallorca, en el que aficionados saudíes llegaron a agredir sexualmente a las parejas de dos jugadores del equipo balear, que sufrieron tocamientos a la salida del estadio. Así lo ha confirmado a laSexta una de las afectadas, Natália Kalužová, pareja del portero Dominik Greif, así como el propio club mallorquín.

Kalužová ha relatado a esta cadena cómo un grupo de hombres locales increparon y agredieron a los aficionados baleares a la salida del estadio King Abdullah y llegaron a tocarle el pecho a ella y a Cristina Palavra, esposa del también futbolista Dani Rodríguez. "Mientras intentaban separarnos de nuestro grupo y nos tiraban de los brazos, ocurrió que también nos agarraron del pecho", denuncia en conversación con laSexta.

No fue el único episodio de acoso sexual que vivió durante la noche: "Durante el partido, cuando quise ir al baño, me sujeté los pantalones mientras bajaba las escaleras para no tropezar. Esto hizo que se me vieran las rodillas y comenzaron a gritarme propuestas sexuales en árabe e inglés mientras me grababan. Fue una situación muy desagradable", explica. "Me señalaban con el dedo y me preguntaban por cuánto dinero estaría dispuesta a irme con ellos. Simplemente es asqueroso", denuncia.

Ya concluido el encuentro, la tensión siguió escalando: "Todo comenzó prácticamente de inmediato después de que terminó el partido. Todos los mallorquines nos agrupamos en el pasillo para estar juntos, y ellos comenzaron a caminar entre nosotros, nos agarraban y nos tiraban de los brazos. Nos metían los teléfonos en la cara para grabarnos mientras nos gritaban cosas horribles en árabe. Les dije que nos dejaran en paz y que no queríamos que nos grabaran, pero lo ignoraron completamente", narra.

"De camino al autobús, nos gritaban que nuestras camisetas eran basura y seguían grabándonos. Incluso intentaron atacarnos. Quisieron golpear a un padre junto con su hijo pequeño que estaba con nosotros. Afortunadamente, había más hombres de Mallorca que lograron salvar la situación. Nos persiguieron todo el camino hasta el autobús. Pero ni siquiera en el autobús nos sentimos seguros, porque corrían alrededor de él y gritaban insultos", continúa Natália Kalužová.

"Bajando las escaleras del estadio, literalmente tuvimos que correr porque empezaron a empujarnos. Todo esto sucedía mientras esposas y madres sostenían a sus hijos", agrega la afectada, que ha confirmado a laSexta que en medio del caos también sufrieron tocamientos, extremo que corroboran desde el RCD Mallorca, que ya se ha puesto en contacto con la Federación para denunciar lo ocurrido y que no vuelva a pasar.

Palavra, por su parte, ha relatado a su vez a 'Esports IB3' el horror que vivieron a la salida del estadio, cuando el grupo de aficionados, entre los que había niños, sufrió este acoso intolerable. "Hemos estado sin seguridad, los chicos de aquí de este país se han puesto a hacernos fotos de cerca, nos han estado acosando, a Natali la mujer de Dominique también, yo con la niña que está dormida, los niños... La verdad es que nos hemos visto un poco desubicados, porque no teníamos a nadie protegiéndonos ahí", lamentaba.