Kini Carrasco, atleta paralímpico español que ha participado en los JJOO de Seúl, Barcelona y Sidney, sufrió un duro ataque por parte de varios ciudadanos en su entrenamiento de cara a Tokio.

En sus redes sociales, el triatleta ha denunciado los hechos, que tuvieron lugar mientras se entrenaba con la bicicleta en Cáceres.

"Mi intento de salir en bici. Tres kilómetros, una ducha de cubos de agua y cinco conductores mal informados y maleducados llamándome de todo. Pese a que alguno no le guste, mi condición de Deportista de Alto de Rendimiento me permite salir a cualquier hora. ¡Es mi trabajo!", expuso.

