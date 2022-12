Sus manos son privilegiadas a la hora de pilotar un monoplaza y por lo que parece también tocando un piano. Lewis Hamilton demostró que su destreza con las manos no se limita sólo a la conducción de su Mercedes.

El tetracampeón del mundo mostró su increíble habilidad tocando el piano en un programa de la televisión italiana.

El británico se atrevió con los acordes del tema 'Someone Like You' de Adele ante el asombro del público y toda la audiencia.