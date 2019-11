Mary Cain era una de las mujeres llamadas a dominar el atletismo femenino. La estadounidense, la gran promesa de su país, ha denunciado los abusos tanto físicos como psicológicos que sufrió por parte de su entrenador, Alberto Salazar, como parte del programa 'Oregon Project'.

"Abusaron de mí tanto física como mentalmente. Todos eran chicos, y me dijeron que para ser mejor tenía que estar más delgada. Y más y más delgada. Me rompí cinco huesos", comentó Cain en 'Times'.

"Me sentí sola y atrapada. Empecé a tener pensamientos suicidas y comencé a cortarme. Hubo gente que me vio hacerlo... y nadie hizo nada", reconoció una emocionada Cain.

La atleta reconoce que una vez, en mayo de 2015, Salazar la presionó para que adelgazara más tras perder una carrera en su obsesión de que alcanzase los 51 kilos. Cain admite que dejó de tener la regla durante tres años y estaba desarrollando osteoporosis y también infertilidad.

"No tenían nutricionistas certificados y tampoco psicólogos. Todo era hombres. Se necesitan más mujeres en el poder. Me preguntó que habría sido de mí de haber habido una psicóloga, una nutricionista e incluso una entrenadora", dice.

Para terminar, sentencia diciendo que lo único que quería era "sobrevivir".

"It reached a point where I was on the starting line and I'd lost the race before I started because in my head all I was thinking of was not the time I was trying to hit, but the number on the scale I saw earlier that day," says Mary Cain https://t.co/CzGsVRQD0m pic.twitter.com/INkbhCskwr