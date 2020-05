Michael Ciani, excompañero de Zlatan Ibrahimovic en Los Ángeles Galaxy, concedió una entrevista a 'RMC Sports' y reveló algunas confesiones que hizo el sueco en el vestuario del equipo de la MLS.

Ciani reveló que Ibrahimovic, actualmente en el Milan, no tenía buena relación con su también excompañero Edinson Cavani en el París Saint-Germain y así se lo hizo saber a la plantilla de LA Galaxy en alguna ocasión.

"Si eres cercano a Cavani, a Ibra no le gusta. O estás con Ibra o contra él. Me contó que todo estaba bien con Laurent Blanc en el PSG, La única persona con la que no se llevaba bien era Cavani. Me dijo que solo había odiado a tres o cuatro compañeros en su carrera... y uno de ellos era Cavani", afirmó Michael Ciani.

Zlatan Ibrahimovic y Edinson Cavani compartieron dupla atacante en el París Saint-Germain de 2013 a 2016, ganando, entre otros títulos, tres Ligas francesas.