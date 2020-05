Sin duda, Zlatan Ibrahimovic es uno de los futbolistas más controvertidos y polémicos del mundo. El sueco de casi dos metros ha militado en algunos de los mejores equipos de Europa como el FC Barcelona, el PSG o el Milan, y en todos ha dejado curiosas anécdotas.

Antes de dar el salto a las cinco grandes ligas, Ibrahimovic se curtió en el Ajax tras dejar el Malmoe. Con los holandeses jugó tres temporadas en las que ganó cuatro títulos para posteriormente fichar por la Juventus.

Allí coincidió con Steven Pienaar, con quien mantuvo una gran relación durante su perioplo en Amsterdam. Ahora, el sudrafricano ha contado diversos episodios que vivió junto a Zlatan.

"Solía compartir la habitación con él y con Van Der Vaart. Zlatan y yo teníamos camas juntas y no había mucho espacio. A veces, sin ninguna razón, comenzaba a patearme. No tengo idea de por qué, pero él era un buen tipo. A menudo jugamos en la Playstation. Fueron buenos tiempos", recordó Pienaar en 'The Athletic'.

Además, el exfutbolista relató una anécdota más que curiosa sobre un incendio: "Un día a la una de la mañana el médico nos despertó, advirtiendo que el autobús se estaba ardiendo. Estaba justo debajo de nuestra ventana. Tuvimos que coger nuestras maletas y salir de la habitación. Tomé mi bolso, pero Zlatan dijo: 'No te vayas, tienes que llevar mi maleta también'. Luego volvimos a dormir, pero lo hice con los ojos abiertos, no podía".