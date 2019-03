Zidane: "Es un palo, no lo merecimos, no hay explicación"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, achacó la derrota de su equipo ante el Villarreal a la falta de acierto de cara a puerta.

"El problema es que al final, cuando no quiere entrar el balón, es muy difícil. No nos merecemos esto. Se pueden hacer las cosas bien o mal, creo que hicimos un buen partido, pero cuando no quiere entrar el balón es complicado. Luego no hemos evitado la contra y es muy jodido para todos los jugadores", explicó Zidane.

Respecto al momento del equipo, Zidane aseguró que "el balón no quiere..." y que es una cirunstancia que se viene repitiendo en los últimos partidos.

"Hay partidos que no pasa nada pero últimamente nos pasa siempre. Para la confianza es muy difícil, hemos tenido ocasiones para hacer goles pero al final... bueno, no merecemos este palo", indicó Zidane.

El entrenador galo reconoció que el equipo está "un poco jodido, cada vez más, hoy es una derrota".

"Lo que no podemos hacer es bajar los brazos, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, llegará un momento y tenemos que estar ahí. Dentro de todo lo negativo que nos pasa vamos a buscar algo positivo.Tenemos que enganchar una victoria, algo positivo, sólo pensar eso, porque no nos podemos reír de nosotros, sabemos la situación, cada día más complicado", afirmó Zidane.