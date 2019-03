Zidane contesta a Piqué: "Sus palabras no me preocupan, no entro en ese debate"

PIQUÉ HABLÓ DEL ARBITRAJE DEL MADRID-SEVILLA

Zidane no quiere hablar de las polémicas arbitrales: "Lo único que me preocupa es lo que vamos a hacer nosotros, no los arbitrajes". El técnico del Real Madrid ha hablado con Ronaldo para que rote esta temporada: "Con 20 partidos en 70 días, Cristiano tiene que descansar".