"Es absurdo...". Esa ha sido la respuesta de Zinedine Zidane en la rueda de prensa de este lunes cuando le han preguntado sobre las amenazas de Aleksander Ceferin de expulsar al Real Madrid de la Champions League.

"Es absurdo pensar que no vamos a estar en la Champions el próximo año. Se habla mucho pero lo que tenemos que hacer es estar pendientes del partido de mañana. Es mi opinión", ha detallado el preparador galo.

Asimismo, afirmó que no temía al arbitraje ante el Chelsea en las semifinales: "No creo. El árbitro va a hacer su trabajo. Si nos ponemos a pensar que lo que dicen nos va a perjudicar, es jodido y la liaremos".

"Nos centramos en lo que controlamos. Hay que buscar la mejor manera de ganar y eso es lo importante. Lo demás no está en nuestras manos", explicó, por su parte, Raphael Varane.

Sobre el Chelsea, Zidane afirmó que es un equipo con "muchas experiencia": "El Chelsea es un equipo que ha hecho su trabajo en la Champions y es una semifinal merecida para el Chelsea y para el Real Madrid. Es un partido diferente y el Chelsea es un equipo con mucha experiencia también".

El Real Madrid llega a final de temporada con opciones tanto en Champions como en Laliga, a pesar del último tropiezo ante el Real Betis. Y Zidane no quiere elegir entre las dos competiciones. "No vamos a elegir. Estamos vivos en las dos competiciones. No hay otro pensamiento en nuestra cabeza. Lo que nos anima es darlo todo en cada partido sin pensar en nada más", detalla.