Xavi Hernández, entrenador del Barça, ha vuelto a poner su punto de mira en los arbitrajes. El técnico azulgrana lo ha hecho, en esta ocasión, debido a la doble amarilla a Vitor Roque que ha terminado con el jugador brasileño en la calle tras apenas 13 minutos de partido contra el Alavés.

Para el preparador catalán está claro: Es un error. Otro error del árbitro con nosotros. Lo habéis visto... solo pido que nos dejen competir".

"Es otro error flagrante, pero no voy a hablar de los árbitros. La realidad ya la veis vosotros. Y no lo digo más o me matáis", insiste.

Porque Xavi cree que el Barça está así por algo: "Estamos pagando el 'caso Negreira".

"Esto no va con Ancelotti"

En ese sentido, el catalán ha respondido también tras las palabras de Carlo Ancelotti en rueda de prensa: "Esto no va con él. Todo el respeto, solo faltaría".

"Tengo muy buena relación con él, pero igual se ha sentido presionado con por mis palabras", sentencia Xavi.