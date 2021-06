Xavi Hernández sigue su carrera como entrenador en Qatar, pero con el rabillo del ojo puesto en Barcelona. Xavi tiene claro que su sueño es dirigir algún día al club de sus amores. El exfutbolista del Barça ha sonado para sustituir a Ronald Koeman, que finalmente continuará la temporada como técnico del conjunto azulgrana. Sin embargo el excentrocampista asegura que nadie del club le ha llamado en estos últimos meses.

"En el mercado estoy siempre. Soy entrenador desde hace dos años y tengo muy buena relación con Laporta. Él decide, no he podido hablar con el. Han decidido seguir con Koeman y le deseo todo lo mejor. Lo que haya decidido, imagino que será lo mejor para el club. Siempre estoy pendiente de lo que hace el Barça, soy muy culé, pero en estos tres o cuatro meses no he tenido contacto con nadie de la Junta", afirma Xavi, que asegura estar preparado para entrenar al cuadro blaugrana.

"No sé cuándo llegará ese momento. Estoy en el mercado, pero no tengo prisa. Es un sueño y una ilusión. No me imaginaba tener dos ofertas para volver y llegaron. Intento estar preparado para cuando llegue el Barça u otro club. Estoy preparado, pero no tengo prisa. Espero que todo llegue", dice el entrenador del Al-Saad en declaraciones recogidas por 'Marca'.

Xavi también ha hablado sobre el futuro de Messi. El que fuera compañero del argentino apuesta por su continuidad para la próxima temporada. "Creo que continuará, pero es su palabra y su decisión. Se ha ganado el derecho a decidir, es el mejor jugador de la historia del Barça. Espero, como culé, siga", sostiene el exfutbolista que ha defendido la camiseta de España en 127 partidos y que no se cierra a ser futuro seleccionador.

"Estoy abierto a cualquier propuesta. Me veo más en clubs, me gusta el día a día. Pero no lo veo como un final de carrera, Luis Enrique no está al final", concluye.