Xavi 'atiza' a Del Bosque: "Le tengo en un pedestal, pero me falló"

Xavi Hernández ha hablado con Marca y ha señalado que Del Bosque es "una buena persona, un bonachón". Eso sí, reconoce que en el Mundial 2014 tuvieron un desencuentro cuando le sentó contra Chile: "Me sentí engañado, fue una decepción muy fuerte. Me quiso poner luego ante Australia y le confesé que no estaba para jugar". También 'atiza' a [[LINK:EXTERNO|||http://www.lasexta.com/temas/cristiano_ronaldo-1|||Cristiano Ronaldo]] de nuevo: "Le cuesta asociarse". Lo vemos en Jugones.