Erling Haaland ha llegado este verano al Manchester City y ya se ha convertido en un ídolo. El noruego lleva 12 goles esta temporada, diez en Premier y dos en Champions, en los ocho partidos que ha disputado entre ambas competiciones. Este estelar rendimiento tiene encandilados a los aficionados 'citizen'... y también a sus máximos rivales: el Manchester United.

Haaland iba caminando tranquilamente por las calles de Manchester, en una imagen de por sí curiosa al no ser parado por nadie, cuando un aficionado del United sí se percató de su presencia mientras iba en coche. Sin salir del vehículo le gritó: "¡Llegaste al lado equivocado de Manchester!". El noruego escuchó al aficionado y hasta le respondió: "No, aquí me aman".

El aficionado no se rindió en su idea de convencer a Haaland y le pidió que vaya al United: "Ven a jugar con nosotros la próxima temporada". Esta vez el noruego no respondió verbalmente, pero sí le miró y le sonrío amigablemente mientras continuaba andando tranquilo por las calles de la ciudad inglesa.

Una muestra que Haaland tiene locos a los aficionados del Manchester City... y también a los del United.