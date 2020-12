Vinicius Jr llegó al Real Madrid en el verano de 2018 y jugó los primeros meses con el Real Madrid Castilla en Segunda B. Julen Lopetegui prefirió que disputara minutos en el filial antes que estar relegado al banquillo en el primer equipo.

El joven brasileño destacó en la categoría de bronce, jugando partidos a muy alto nivel. Entre ellos el que disputó ante el Atleti B, en un encuentro que estuvo marcado por el intento de mordisco de un futbolista rojiblanco.

El propio Vinicius ha recordado este episodio en un vídeo en su cuenta de Instagram. "Yo pensaba que la rivalidad era más entre los primeros equipos, pero me hicieron más de 20 faltas... ¡me intentaron morder! En el momento pensé que no podía ser nada, pero después ves el vídeo e intentó morderme. Y me sacaron amarilla a mí", afirma en la previa del derbi de este sábado (21 horas).

Vinicius, por cierto, anotó un gol en aquel encuentro que el Real Madrid se acabó llevando. "Cuando llegué muchos jugadores estaban volviendo, por la Copa del Mundo, y todos tenían un ritmo mucho más alto que el mío. Siempre que volvía del entrenamiento pensaba 'No voy a conseguir jugar aquí'", confiesa que pensó en esa temporada 2018/19, en la que logró la confianza de Santiago Solari a mitad de la temporada.

El brasileño, titular ante el Borussia, quiere aprovechar la ausencia de Eden Hazard para volver a amarrar la banda izquierda. Allí compite con Marco Asensio y con su compatriota Rodrygo Goes. Entre esos tres futbolistas saldrán dos puestos de la alineación de Zidane este sábado.

Para el Madrid, a seis puntos de los rojiblancos y con un partido más, sería fatal un tropiezo en Valdebebas este fin de semana. "El Atlético es el favorito", afirmó Zidane este viernes en rueda de prensa.