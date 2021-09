Con permiso de Kylian Mbappé, Erling Haaland es el jugador más deseado del momento en Europa. El delantero noruego, representado por Mino Raiola, ha permanecido este mercado de fichajes en el Borussia Dortmund a pesar de contar con grandes ofertas para abandonar el Signal Induna Park.

Cuando cambió el Leipzig por el BVB, Raiola acordó con la entidad germana que en 2022, la cláusula de rescisión de Haaland bajaría hasta los 75 millones de euros, hecho que posibilita poner al punta frente a un escaparate de ofertas y primas altísimas.

En una conversación en el canal de Twitch Christian Vieri, el exfutbolista italiano debatió con Antonio Cassano el futuro del Real Madrid, sacando a la palestra hasta tres nombres de jugadores que podrían recalar en el conjunto blanco.

"A mí me han dicho: 'Cuidado, que el Bayern quiere fichar a Haaland'. Y luego también que el Madrid quiere a Lewandowski para un par de años. Para mí tendría sentido", señaló el exdelantero del Real Madrid.

Ante tan rotunda afirmación, Vieri saltó para corregirle: "Pues a mí, en cambio, me han dicho que Haaland va al Madrid al 100%. Eso me dicen, pero no sé si es verdad". "¡O sea, que Mbappé ciao!", replicó Cassano.

Cabe recordar que hace tan solo unos días Rummenigge, exdirector general del Bayern de Múnich, aseguró que Haaland no entra en los planes del conjunto bávaro: "Jugará en el extranjero".