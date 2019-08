Neymar solo piensa en irse de París. El brasileño está presionando de manera interna al PSG para forzar su salida a la Ciudad Condal. Es el gesto que el Barça estaba esperando, además de varios guiños del jugador a los culés en las últimas horas por medio de 'me gustas' en Instagram a jugadores como Piqué, Griezmann o Sergi Roberto.

Aunque no se haya dado un gesto público, en el FC Barcelona valoran muy positivamente la actitud del Neymar. Tras no jugar el pasado domingo con el París Saint-Germain, desde el club galo siguen presionando y desde la cúpula azulgrana valoran positivamente que no jugara.

En una partida de ajedrez digna de Karpov y Kasparov, ambas entidades mueven sus piezas en el tablero de la negociación con el fin de no dar su brazo a torcer. El Barça está dispuesto a sacrificar alguna pieza con tal de llegar a Neymar, pero el PSG no pondrá barata la cabeza de su reina.

Te puede interesar

Las exigencias del PSG al Barcelona para traspasar a Neymar

Cumbre final en París: una comitiva del Barcelona trata de cerrar el fichaje de Neymar