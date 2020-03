Paulo Dybala y su novia, Oriana Sabatini, han dado positivo en coronavirus. La pareja del astro argentino, después de conocer el resultado del test, ha compartido en su red social de Instagram un mensaje tranquilizador y también informativo y de aviso a lo que puede derivar la situación de no controlarse bien.

"Me dolía el cuerpo, la cabeza... tenía tos. Y mi respiración cambió y no para bien. Bajaron los síntomas, pero sigo con esa sensación de cansancio. En plano general estoy bien, si no fuera así no estaría haciendo este vídeo", cuenta.

Además, avisa a Argentina: "La gente se podría morir no por la letalidad de virus sino porque no haya hospitales o falten los materiales".

"Mis amigos y mi familia están en Argentina, y veo a gente que se va de vacaciones a la costa. No se dan cuenta de lo grave que sería para el país que hubiera muchos contagios al mismo tiempo", relata.

Sabatini calma a todos por el coronavirus: "La palabra, por sí sola, asusta un montón. Para los jóvenes esto es bastante leve, pero para otros como nuestros padres, tíos y abuelos puede no serlo. Quédense en sus casas".

Dybala es el tercer jugador de la Juventus, tras Rugani y Matuidi, que ha dado positivo en coronavirus.

Mientras, Cristiano Ronaldo se halla en Madeira en aislamiento, y ha aprovechado para ilustrar a sus hijos sobre cómo deben lavarse las manos.