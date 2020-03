Alfonso Reyes sigue su lucha contra el coronavirus. El hermano del madridista Felipe Reyes y presidente de la ABP ha tenido que ser finalmente ingresado a causa del COVID-19. "Al final me ingresan, la placa ha salido peor que el otro día".

"Estoy en una sala de observación, más incómodo que en casa pero más seguro y tranquilo. Echo de menos a mi superenfermera y a sus dos ayudantes", escribió en redes.

Alfonso está relatando en su Twitter el progreso de esta enfermedad: "Me pusieron oxígeno y la saturación al 97%, muy buena. Me dieron la cama a las 04:00, al final he podido dormir".

Además, Reyes manda un mensaje de esperanza: "Mucho ánimo a los que estáis pasando por esto. Saldremos adelante, venceremos".

En redes sociales, Reyes ya compartió lo duro que estaba resultando estar infectado por esta pandemia: "Esto es durísimo. Estoy exhausto. He tenido toda la noche al 'perro negro' vagando por mi cabeza. He perdido seis kilos".

Alfonso Reyes confirmó en su día que había estado en contacto con su hermano Felipe antes de que comenzara la cuarentena del Real Madrid. El equipo de baloncesto blanco viajó a Milán para disputar un partido de Euroliga, siendo esta ciudad uno de los principales focos de coronavirus de Italia en ese momento.

Al final, uno de los jugadores del equipo de Pablo Laso dio positivo en coronavirus.