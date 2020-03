Paulo Dybala tiene coronavirus. El astro argentino de la Juventus ha confirmado, a través de una publicación en Instagram, que tanto él como su novia Oriana Sabatini han dado positivo en la prueba del COVID-19.

"Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test y hemos dado positivo. Por fortuna, nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos", reza el texto de Dybala.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/B-AUaXkquGH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||

Ver esta publicación en Instagram

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/B-AUaXkquGH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto @orianasabatini como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti! 💪🏼💪🏼💪🏼 Hi everyone, I just wanted to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages. 💪🏼💪🏼💪🏼]]